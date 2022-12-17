Киев планировали взять за 18 часов, но что-то пошло не так: СМИ показало "график" вторжение россиян

В начале полномасштабного вторжения российская армия, оказывается, планировала взять Киев менее чем за сутки – за 18 часов.

Об этом пишет американское издание The New York Times, которое располагает "графиком" вторжения российской армии.

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По данным СМИ, российские военные якобы узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как они были отправлены в Украину. Один из российских военных, находившийся в то время в Беларуси, рассказал, что приказ ВС РФ был, как его казалось, очень простым. Нужно было ехать за впереди машиной.

Согласно "графику", который им дали, в Киев должны были добраться в течение 18 часов. Оккупант признался, что "график" не был исполнен даже близко. Он объяснил, что военная техника была очень тяжелой и сразу вязла. И только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, они потратили больше суток.

На этом "графике" было указано, какие подразделения и воинские части отправились на захват Украины, сколько было машин в колонне, какова глубина протяженности колонн, какая скорость движения и прочее. Так, российские войска отправились из Беларуси в 01:33 24 февраля, а в Киеве должны были быть в 14:45.

Фото: The New York Times

Напомним, знакомые с президентом РФ Владимиром Путиным люди утверждают, что он готов к потерям в 300 тысяч военных для победы над Украиной.

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