"Киев продолжает находиться под прицелом врага": Кличко показал разрушенную ракетой многоэтажку

Вечером 28 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Киеву: попадания были в Шевченковском районе.

Спасатели разобрали завалы в многоэтажном доме, куда попала ракета. В результате атаки россиян жертв среди мирного населения нет.

Об этом сообщил в своем видеообращении городской голова Виталий Кличко.

По словам мэра, специалисты провели все обследования. Многоэтажка новая, а потому пока малонаселенная. К моменту вражеского ракетного удара там было немного жителей. Впрочем, четыре человека госпитализировали в медучреждение.

Глава столицы напоминает, что за более чем два месяца варварского вторжения россии в столице ранены 435 мирных жителей. Немного больше сотни человек погибли, среди них четыре ребенка.

Мэр столицы назвал "символическим" то, что россияне обстреляли город во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша.

"Это ему так называемый "привет". Средний палец вам Путин показал, в этот момент обстреливая наши дома. Цель Путина – не дома, а жизнь людей. Киев продолжает находиться под прицелом врага. Вчерашняя атака, ракеты в мирные дома – тому свидетельство", – подчеркнул Кличко.

Напомним, 28 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Киеву: попадания были в Шевченковском районе. В результате ракетных обстрелов жилого дома в Шевченковском районе пострадали десять человек. Четверо человек госпитализировали.

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