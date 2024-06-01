Киев разочарован ограничениями на удары по территории РФ оружием США – Politico

Более двух лет Вашингтон говорил Украине, что использование оружия, предоставленного США, для поражения целей в России – запрещено. Однако, на этой неделе президент Владимир Зеленский в конечном итоге добился успеха благодаря коалиции законодателей и чиновников в Вашингтоне и Киеве, которые использовали ситуацию на Харьковщине, чтобы заставить Джо Байдена отменить свои ограничения.

Как пишет издание Politico, хотя США частично сняли ограничения на использование своего оружия для ударов по территории РФ, украинские власти разочарованы тем, что значительные ограничения все еще сохраняются.

Так, два человека, близкие к администрации ОП Украины, рассказали журналистам, что в Киеве есть определенное разочарование "географическими ограничениями" на использование Украиной американского оружия. Источники говорят, что другие страны, в отличие от США, разрешив использовать свое оружие, не ограничивали это приграничной территорией России.

По данным Politico, президент Владимир Зеленский намерен встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином на полях саммита безопасности в Сингапуре сегодня, 1 июня. Главной темой этой встречи будет отмена остальных ограничений использования американского оружия по территории России.

Напомним, Блинкен сделал окончательное заявление об ударах американским оружием по РФ.

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