Киев в опасности: у Зеленского разоблачили коварные планы оккупантов ко Дню Независимости

Россияне традиционно устраивают провокации в разные символические даты. Поэтому есть вероятность обстрелов украинских городов крылатыми ракетами именно в День Независимости Украины, и накануне, в День Государственного флага.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона.

"Россия — это архаическое государство и она привязывает свои действия к определенным датам... Они (россияне — ред.) ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этому перечню", — сказал Подоляк.

В то же время чиновник подчеркнул, что "русский мир" абсолютно проиграет по всем цивилизационным нормативам Украины. Поэтому россияне хотят получить компенсацию за то, что их унизили, и будет увеличено количество обстрелов украинских городов.

Подоляк призвал украинцев быть особенно внимательными к сиренам в эти дни — не пренебрегать ими, а спускаться в укрытия.

"Помним эти "мощные" речи о том, что они через три дня будут идти маршем по Крещатику в Киеве и таким образом покажем, почему "русский мир" значительно сильнее украинского... Надо просто осторожно относиться к своей жизни. Надо просто осторожно относиться к своей жизни. И если работает сирена, то нужно использовать это время для того, чтобы найти место, где пересидеть эту попытку РФ ударить по мирным городам", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, Жданов назвал даты, когда может быть нанесен массированный ракетный удар по Украине.

Военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что у россиян нет ресурса на День Независимости, 24 августа, нанести массированный удар по украинским городам.

Как сообщалось, россияне накапливают ракеты ко Дню Независимости, везут даже из Улан-Удэ. Политолог объяснил, чего следует опасаться.

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