Киев выделяет средства на восстановление разрушенных российскими оккупантами жилых домов

Киев выделяет средства и начинает реконструкцию и капремонт жилых домов, пострадавших от российской агрессии.

Восстановить нужно почти 390 зданий, среди которых более 220 - дома.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Киев выделяет средства и начинает реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами российских варваров", — отметил он.

Кличко подчеркнул, что столица выделяет из бюджета почти 600 миллионов гривен, еще 200 миллионов пообещало предоставить правительство.

"Очень рассчитываем на это. Ведь восстановить в столице нужно почти 390 зданий. Из них более 220 — это жилые дома. Другие — объекты социальной инфраструктуры (медучреждения, садики, школы, учреждения социальной защиты, админздания)", — добавил мэр Киева.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 96-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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