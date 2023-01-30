Киевлян предупредили о звуках взрывов: какая причина

Граждан призывают соблюдать сигналы воздушной тревоги, в случае ее объявления.

Вблизи Киева сегодня, 30 января, будут тренироваться саперы. Поэтому в некоторых районах столицы будут раздаваться звуки взрывов.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Объясняется, что работы саперов – плановые. Специалисты будут отрабатывать навыки извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

Граждан просят сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги, направляться к укрытиям.

"В Вышгородском районе сегодня, 30 января, проводятся учения для саперов. Пиротехники будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В этой связи в некоторых общинах области возможно слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области автомобиль взорвался на мине. Четыре человека получили ранения, среди пострадавших – младенец 3 недели.

Между тем, в Украине появилась интерактивная карта заминированных территорий, с помощью которой можно самостоятельно проверить, есть ли опасные места рядом с местом жительства или по маршруту запланированного путешествия.

Читайте также: