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Киевлян призывают пока не возвращаться в столицу: в чем опасность

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Киевлян призывают пока не возвращаться в столицу: в чем опасность

Getty Images

В Киевской области продолжаются работы по разминированию.

Киевлян призывают не забывать о возможной опасности в городе, а выехавших из столицы и пригородов – пока воздержаться от возвращения. Продолжаются работы по разминированию.

Об этом сообщили в КГГА.

Также в нескольких районах области действует круглосуточный комендантский час.

"Специалистам нужно дать возможность качественно сделать свою работу. В пригороде, где шли тяжелые бои, продолжаются работы по разминированию. Не спешите!" — подчеркнули в КГГА.

Напомним, что в селе Стоянка под Киевом на трассе М-06 Киев – Чоп началась подготовка к сооружению временной переправы через реку Ирпень вместо разрушенного моста.

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