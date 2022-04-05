Киевлян призывают пока не возвращаться в столицу: в чем опасность

Киевлян призывают пока не возвращаться в столицу: в чем опасность

В Киевской области продолжаются работы по разминированию.

Киевлян призывают не забывать о возможной опасности в городе, а выехавших из столицы и пригородов – пока воздержаться от возвращения. Продолжаются работы по разминированию.

Об этом сообщили в КГГА.

Также в нескольких районах области действует круглосуточный комендантский час.

Также читайте Киев оживает: какие станции метро уже открыли и по какому графику работает общественный транспорт

"Специалистам нужно дать возможность качественно сделать свою работу. В пригороде, где шли тяжелые бои, продолжаются работы по разминированию. Не спешите!" — подчеркнули в КГГА.

Напомним, что в селе Стоянка под Киевом на трассе М-06 Киев – Чоп началась подготовка к сооружению временной переправы через реку Ирпень вместо разрушенного моста.

Киев оживает: какие станции метро уже открыли и с каким интервалом курсируют поезда

Читайте также: