Киевлян призывают пока не возвращаться в столицу: в чем опасность

В Киевской области продолжаются работы по разминированию.
Киевлян призывают не забывать о возможной опасности в городе, а выехавших из столицы и пригородов – пока воздержаться от возвращения. Продолжаются работы по разминированию.
Об этом сообщили в КГГА.
Также в нескольких районах области действует круглосуточный комендантский час.
"Специалистам нужно дать возможность качественно сделать свою работу. В пригороде, где шли тяжелые бои, продолжаются работы по разминированию. Не спешите!" — подчеркнули в КГГА.
Напомним, что в селе Стоянка под Киевом на трассе М-06 Киев – Чоп началась подготовка к сооружению временной переправы через реку Ирпень вместо разрушенного моста.
Читайте также: