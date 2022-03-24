Киевлян просят закрыть окна: из-за пожара в области наблюдается задымление в двух районах

Речь идет о Святошинском и Голосеевском районах.

Из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах.

Поэтому городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности жителей просят не находиться на открытом воздухе и включить в помещении системы кондиционирования и очистки воздуха. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале КГГА.

"Специалисты в таких случаях также советуют делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 24 марта жители Киевской области сообщили о десятке мощных громких взрывов, в результате которых на небе было видно яркое зарево. Пока нет официальной информации, что это за взрывы и где именно они произошли.

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