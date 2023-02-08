Киевляне могут узнавать об отключении света через СМС-сообщение: как подключить услугу

Не исключено, что эта услуга может быть подключена в других городах Украины.

Жители Киева, являющиеся клиентами lifecell, смогут получать уведомления о графиках отключения света через SMS-сообщение. Эта услуга также доступна в автономном режиме.

Об этом рассказал гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Вы получите сообщение от lifecell где-то за 15 минут до того, как свет должен быть отключен по графику. Также уведомление поступит, если будут задействованы экстренные отключения. Преимущества, вы сможете получать уведомления об отключении независимо от того, есть ли у вас интернет. -вторых, это может быть полезно для людей, которые не пользуются интернетом, но могут просматривать смс", — написал он.

Чтобы подключить услугу, наберите *277#, активируйте сервис и укажите группу отключения.

Коваленко не исключает, что эта услуга может быть подключена в других городах Украины.

Отключение света: последние новости

По состоянию на 8 февраля, по данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине выросло из-за понижения температуры, впрочем, несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

Напомним, Укрэнерго сообщили об изменениях в графике отключений электроэнергии в каждом регионе после того, как замеряют электропотребление. Во время этого целый день не выключается свет.

Свет будет: Украина получила от США мощную газовую турбину

Читайте также: