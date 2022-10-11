Киевляне откликнулись на просьбу властей: насколько жители столицы сократили потребление электричества за вечер

Жителей Киева и региона после ракетных ударов РФ попросили по возможности не включать все электроприборы в вечернее время.

В вечерние часы 10 октября жители Киева и Киевской области снизили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.

Об этом заявила национальная компания "Укрэнерго".

В компании объяснили, что выключать свет и не использовать мощные приборы нужно, чтобы снизить нагрузку на работающие сети и дать время для аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных российскими ракетными ударами.

"Общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно (сверх величины принудительного ограничения) не включали в этот период, равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин. Это помогло не перегружать работающие электросети и позволило диспетчерскому центру "Укрэнерго" сбалансировать энергосистему в критический момент суток", – сообщила пресс-служба компании.

В "Укрэнерго" напомнили, что ввели графики ограничений потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях, чтобы снизить нагрузку в энергосистеме. В компании уверяют, что это управляемые ограничения, которые продлятся в течение нескольких дней.

В то же время украинцев снова призывают уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00. Речь идет о мощных электроприборах: утюгах, стиральных машинах, бойлерах, обогревателях, кондиционерах и прочем лучше использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.

Напомним, с утра 10 октября россияне наносили мощные ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам. Среди гражданских есть погибшие. В результате атак в ряде областей возникли проблемы с электроснабжением.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в связи с массированными обстрелами РФ в Украине могут быть веерные отключения электричества в течение нескольких дней.

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