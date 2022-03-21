Киевляне, пострадавшие от обломка российской ракеты, спасают уцелевшее от "русского мира"

Вчера после обеда в Святошинском районе города обломок снаряда упал во двор 10-этажки.

Еще один жилой квартал в Киеве снова обстрелян россиянами. Вчера после обеда в Святошинском районе города обломок снаряда упал во двор 10-этажки. В доме вспыхнул пожар, повредились стены и балконы, в некоторых квартирах окна вылетели вместе с рамами, в остальных — выбитые стекла. Взрывной волной также задел детский сад, гимназию и школу, которые расположены вокруг.

Об этом говорится в ТСН.

На весь дом — четыре подъезда, больше всего поврежден последний. Здесь почти не осталось окон с целыми рамами. Именно у него и был эпицентр взрыва.

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Обломки упали посреди двора. Образовавшаяся на том месте воронка кажется, что ее глубина втрое больше роста человека. Рядом были запаркованы два автомобиля, они выгорели полностью. На одном из балконов сразу же вспыхнул пожар. Владельцев этого дома дома не было.

Игорь показывает, что осталось от квартиры, где он жил вдвоем с девушкой. Здесь все устлано стеклом. Выбиты окна и двери, поломанная мебель – вокруг все разбито. Из трех комнат уцелела только одна. В момент взрыва пара была именно там. «Легли на кровать, фильм присмотрелся, и услышали прилет, и волной нам дверь начало заносить. Мы, Слава Богу, успели обернуться лицом в матрасы и волной все полностью занесло. Здесь, я видел, некоторых соседей осколками порубило так, что некоторых зашивали», — рассказывает мужчина.

Пострадали пять человек, двоих из них медики забрали в больницу. В общей сложности во всем доме оставалось около четырех десятков жителей. Чуть ли не все они уже давно собрали все самое ценное и держали на всякий случай наготове.

Россияне обстреляли очередной жилой квартал в Киеве – в доме вспыхнул пожар

Это обычный спальный район. Враг в очередной раз попал в жилой квартал. «Это мы снова видим пропаганду, которую ведет война освобождения Украины, против военных. Бомбят как и в Харькове, как и в Мариуполе, как и в Чернигове – жилые районы», – говорит Виталий Кличко.

Взрывной волной также выбило стекла во всех близлежащих зданиях. Позади расположена гимназия, чуть дальше от нее – садик. Больше всего досталось еще одной школе – она расположена напротив. Не теряя времени, здесь уже начали забивать досками поврежденные окна.

А жители — спасать все, что уцелело, и убирать все, что принес "русский мир" вокруг. «Главное, что все живы, а там понемногу будем отстраивать», — говорят люди.

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