Киевляне теряют жилье, которое обещают восстановить после победы, а пока люди обустраиваются в укрытиях

Киевляне теряют жилье, которое обещают восстановить после победы, а пока люди обустраиваются в укрытиях

Чиновники советуют фиксировать все повреждения самостоятельно на фото и видео.

За 27 дней российско-украинской войны в Киеве от вражеских обстрелов повреждено более 70 домов, в том числе школы и детсады. Оставшиеся без жилья украинские уже через неделю смогут подать свою заявку на возмещение в приложении «Дія». Пока же чиновники советуют фиксировать все повреждения самостоятельно на фото и видео. Тех людей, чьи дома непригодны для жизни, отселяют, а другие забивают окна фанерой и остаются в своих квартирах.

Об этом говорится в ТСН.

Досками, пленкой и даже одеялами – избитые войной окна столичных домов люди прикрывают как могут.

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В момент падения российской ракеты в квартире Инны все летало. Взрывной волной вырвало окна и двери. Чудом говорит, не пострадал ли ее сын. «Ребенок спал на диване, окно на него, на голову, ну Слава Богу, не травмирован. Был накрыт одеялом. Все сюда рухнуло, ну мебель, это фигня, главное, что ребенок жив», — говорит Инна.

Инна уже успела убрать в квартире, окна забили фанерой, но от мощного удара по стенам поползли трещины. Уезжать отсюда их семья не хочет. Говорит, ночью идут в бомбоубежище, днем приходят сюда – помыться и приготовить еду. В доме возобновили электроснабжение и дали воду, но нет ни газа, ни отопления. Во время удара перебил газопровод.

"Есть будем есть мультиварка. Волонтеры помогают, с голоду не умрем. Ночуем мы в бункере. Мы пока поднялись помыться и в туалет нормально сходить… Кого-то напрягать, чтобы меня кормили, потому что я такая приехала беженка. Нет, мы здесь будем помогать людям, которые здесь остались, у нас здесь бабушки, дедушки», — рассказывает женщина.

За почти месяц полномасштабной войны российские снаряды и ракеты в Киеве разбили по меньшей мере 36 многоэтажек, 6 школ и 4 садика. Взрывной волной были избиты также фасады, окна и балконы в 55 домах. Все разрушения сейчас фиксируют сами жители и специалисты вместе с полицией. Однако оценку состояния домов они пока делают на глаз. «Для того чтобы определить его аварийным, или нет надо провести соответствующую экспертизу, специалистов большого количества нет. Поэтому мы делаем визуальное освидетельствование и принимаем решение, что дом непригоден, таких домов много на Святошино, Подоле, где выгорели полностью, или где повреждены несущие конструкции», — отметил Николай Поворознюк.

Среди избитой мебели и вещей Сергей пытается отыскать хоть что-то уцелевшее. Муж успел вывести отсюда семью и двух дочерей. Его же, говорит, спасла сигарета. «Если бы я не вышел покурить, то спал бы. Это было бы все, уже не спал бы», — рассказывает мужчина.

В его подъезде ни одна невредимая квартира. Но кое-что среди завалов таки удается отыскать.

Чуть выше Степан пришел посмотреть свою собственность. Шкаф отбросило к стене, квартира полностью разрушена, что делать со всем этим не знает. «Пытаемся, что осталось спасти, я не знаю есть ли в этом смысл или нет, потому что вы слышите канонаду, но нужно что-то делать», — говорит мужчина.

27 дней войны: как киевляне живут в разорванных домах

Городские власти обещают, после войны людям возместят ущерб.

А пока тем, чьи дома непригодны для проживания, предлагают эвакуироваться на запад Украины, или дают временное убежище в школах. Люди же большей частью разъезжаются по родственникам и друзьям, или живут в бомбоубежищах.

Люди в таких укрытиях уже успели обжиться, живут как одна большая семья. "Мы иногда ходим домой помыться, что-то приготовить, что-то с собой взять, а потом возвращаемся сюда. Немного страшно, но мы все равно держимся», – говорят люди.

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