Киевлянин, чудом выживший при ударе по столичному ТРЦ, перенес уже 8 операцию: он вспомнил адский день

Киевлянин, чудом выживший при ударе по столичному ТРЦ, перенес уже 8 операцию: он вспомнил адский день

Два месяца прошло с тех пор, как россияне нанесли ракетный удар по столичному торгово-развлекательному центру "Ретровиль", где погибли 13 человек.

ТСН разыскала мужчину, которому удалось выжить. Артем Мельник провел в реанимации полтора месяца и перенес 8 операций, но сейчас его жизнь уже вне угрозы.

В больничной палате рядом с Артемом были самые дорогие люди и именно они, говорит молодой человек, помогают ему мужественно держаться все это время. Две недели назад он перенес уже 8 операцию и очень надеется, что она была последней. «Вся кожа, которая была пересажена на меня, приживается», – констатирует Артем.

Артему 28, он член добровольческого формирования территориального общества. Вместе с другими защитниками вечером 20 марта он находился недалеко от торгово-развлекательного центра. Автомобиль был на парковке и он пошел туда, чтобы поговорить по телефону.

«Увидел ударную волну, которая надвигается прямо на меня, на лобовое стекло. Телефон выпал из рук, я прикрыл лицо. А после я вообще ничего не помню», – рассказывает Артем.

Взрывной волной его выбросило из авто, он пришел в себя уже на асфальте. «Я пытался вставать, падал, вставал, падал, вставал и каким-то образом дошел», – вспоминает Артем.

Все это время связи с ним не было, родители не находили места. «Он должен был написать «сладких снов» или «спокойной ночи». А тут уже 10 часов, 11, первый, второй и вести никакой»,- говорит мама Артема Оксана.

О случившемся они узнали уже от его девушки Екатерины. Именно с ней в момент взрыва он и разговаривал. «Мы еще не договорили, и в 22:46 я услышала взрыв в телефоне. Это было очень страшно. Я поняла, что к чему, потому что сразу в "Телеграмме" начали сыпаться о взрывах, фото, видео», — говорит девушка.

Тогда российские оккупанты нанесли прямой удар по торгово-развлекательному центру. Есть версии, что это была гиперзвуковая ракета "Кинжал". Ею полностью уничтожило офисное здание и спортивный центр, повредило 6 домов. А два десятка автомобилей, которые стояли на парковке — выгорели. Момент удара обнародовали сами россияне. На нем видно – они целили точно в ТРЦ. Сначала сообщали о 8 погибших, но впоследствии от полученных травм скончались еще 5 человек. «Машина в метрах 3-5. Я не знаю вообще, как можно было выжить», — удивляется Артем.

сейчас место взрыва ограждено и подойти туда невозможно. С другой стороны здания, есть тоже значительные повреждения. Из всех коммерческих помещений здесь пока работает только одно кафе, но уже в августе, обещают, ТРЦ частично возобновит свою работу. Сожженный автомобиль Артема до сих пор стоит на той парковке.

Впереди у Артема сложная реабилитация. Кроме ожогов у него переломы ребер, ушибы головного мозга и легких, траматический шок. "В шоковую реанимацию меня запустили на 2 минуты. Я его узнала только по татуировке. Там была очень страшная картина", – говорит мама парня.

«Впереди у него очень тяжелый период, период реабилитации. Это будет не быстро, потому что реабилитация должна быть направлена на восстановление функции нижних конечностей», – отмечают врачи.

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