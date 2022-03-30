Киевлянин пытался подкупить пограничников на Закарпатье для незаконного выезда в Румынию

Киевлянин пытался подкупить пограничников на Закарпатье для незаконного выезда в Румынию

За прошедшие сутки пограничники Мукачевского отряда пресекли 16 попыток незаконного пересечения границы.

Житель столицы пытался незаконно пересечь границу Украины, предложив пограничнику Мукачевского отряда $3000 взятки, чтобы покинуть страну и убежать от мобилизации.

Для пересечения границы 33-летний мужчина выбрал пункт пропуска "Солотвино" на границе с Румынией.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Во время прохождения пограничного контроля он попытался предоставить инспектору неправомерное денежное вознаграждение.

"Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с офицером оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.369 УК", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки пограничники Мукачевского отряда пресекли 16 попыток незаконного пересечения границы лицами мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Восемь из них, понимая, что им не разрешат выехать в соседние страны, попытались обойти пункты пропуска, еще 8 пытались пересечь границу по недействительным документам.

Напомним, на Буковине лесничий переправлял мужчин за границу.

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