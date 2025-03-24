Киевлянка, чей дом разрушил дрон, поделилась советами, как действовать во время атаки

Она призвала жителей многоэтажек проверить, доступны ли пожарные гидранты и лестничные площадки, а также позаботиться о подходящих огнетушителях.

Жительница Киева Диана Натхир, чей дом получил прямое попадание вражеского дрона, опубликовала в Facebook список советов, которые могут спасти жизнь во время повторных атак.

Женщина отметила важность обеспечения доступа для экстренных служб. По ее словам, пожарные не смогли заехать во двор из-за хаотически припаркованных автомобилей.

"Мне казалось, что мы ждали недолго, а оказалось — вечность. Огонь в это время уничтожал все вокруг", — отметила Диана.

Она призвала жителей многоэтажек проверить, доступны ли пожарные гидранты и лестничные площадки, а также позаботиться о подходящих огнетушителях. По возможности советует иметь при себе теплые вещи и тревожный чемодан, а в случае серьезного повреждения здания эвакуироваться еще до приезда полиции.

Среди других важных советов:

избегать использования лифтов, особенно после взрыва;

быть осторожными с обломками дрона, ведь возможны повторные детонации;

помогать соседям, которые не могут самостоятельно эвакуироваться;

проверять домовой чат – там может появиться информация о помощи или предложениях убежища.

Диана также обратила внимание на эмоциональное состояние после атаки: "Если вы физически в порядке, но эмоционально тяжело, обращайтесь к врачам. Они остаются на месте еще некоторое время".

Женщина призвала не игнорировать угрозу и всегда помнить о безопасности: "Я успела с дочерью забежать в коридор буквально в последнюю минуту – это нас и спасло".

В финале своего сообщения она напомнила о важности психологической поддержки. "Я всегда думала, что я кремень. Но за те несколько секунд, пока бежала с дочерью на руках в коридор, во мне что-то сломалось", — призналась Диана, оставив контакт бесплатной психологической помощи: 0 800 100 102 (ежедневно с 10:00 до 20:00).

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