Киевлянок обманули мошенники: получили задаток за жилье на Прикарпатье и скрылись

Полиция открыла уголовное производство.

Двух жительниц Киевской области обманули мошенники, предлагавшие жилье в Яремчанщине Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикарпатья.

К стражам порядка обратились женщины из Киевской области. Они сообщили, что на сайте в Интернете нашли объявление об аренде жилья на Прикарпатье. Когда же они передали задаток за аренду, связь со злоумышленниками оборвалась. Кроме того, публикации на сайтах исчезли.

По данным фактам полицейские проводят расследование: начали уголовные производства.

Полицейские призывают граждан осторожничать, осуществляя денежные переводы за аренду жилья, а также максимально проверять информацию о контактных лицах. В военное время злоумышленники обманывают граждан под предлогом сдачи жилья в аренду.



Как сообщалось, в Коломне Ивано-Франковской области таксист "задрал" цену до 400 гривен для переселенцев. Инцидент произошел 7 марта. Случай зафиксировали правоохранители. По словам городского головы, люди ехали из местного военкомата в район "Канада".

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