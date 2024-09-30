Киевщина приходит в себя от ночной атаки российских дронов

В Киевской области после ночной атаки российских беспилотников обломки упали в шести районах, нанеся определенные повреждения.

Об этом рассказал глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, никаких попаданий в критическую или жилищную инфраструктуру не было, а пострадавших нет. Тревога в регионе продолжалась 7 часов. В результате падения обломков в пяти районах возникли пожары на травяном покрытии и стерне.

В одном из районов Киевской области возник пожар в частном доме, а в другом обломки повредили кладбище. По словам главы ОВА, оперативные группы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, в Киевской области сегодня утром раздавались взрывы.

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