Повреждения зафиксированы в пяти районах области: КОВА уточнила данные об утренней атаке

В Киевской области возросло количество объектов, поврежденных в результате вражеской атаки, которую россияне совершили утром субботы, 2 ноября.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"По состоянию на 16:30 в пяти районах области повреждены 11 частных домов, квартира и фасад в 2-х многоэтажных домах, 2 хозяйственные постройки, 2 магазина. Повреждения незначительные — выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши", — говорится в сообщении.

Кравченко добавил, что также получили повреждения линии электропередач. В результате обесточивания без света остались 1860 абонентов в одном из населенных пунктов области. По словам начальника КОВА, энергетики уже возобновили электроснабжение.

"Также в результате падения обломков сбитых целей в частном хозяйстве сгорел комбайн. В других населенных пунктах повреждены 2 автомобиля. Кроме того, в одном из районов ликвидирован пожар травяного настила", – добавил Кравченко.

Он также подтвердил, что в результате утренней атаки 82-летняя женщина получила осколочное ранение.

"Женщина доставлена в больницу. Состояние удовлетворительное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – уточнил Руслан Кравченко.

Напомним, в субботу, 2 ноября, российская террористическая армия нанесла воздушный удар по Днепропетровщине. В Днепровском районе раздался взрыв. По предварительной информации, ранения получили пять человек.

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