Киевская область почти освобождена от оккупантов, но остались ДРГ, идет зачистка - Зеленский

Президент Украины объяснил, почему российские войска уходят из Киевского направления.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу Habertürk рассказал, что в настоящее время российские оккупанты почти полностью были изгнаны из Киевской области.

По словам главы государства, там еще остаются отдельные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), однако украинские военные занимаются зачисткой области.

"Сегодня Киев, Киевская область почти освобождена. Почему говорю почти? Потому что еще работает наша Служба безопасности. Наши военные работают, потому что те или иные небольшие ДРГ остались. Но идет зачистка нашей области.

Они ушли, потому что у нас мощная армия. Или они отошли, потому что это смена тактики? Мы считаем, что это и первое, и второе вместе. Первое - они не выдержали и не смогли давить на нас больше. Они не выдержали нашего отпора и ушли, сделали уступки назад. А второе - это, действительно, они рассчитывают драться за Донбасс нашего государства, за временно оккупированный восток страны, и будут бои на юге", - сказал Зеленский.

Читайте также:

"Сколько бы раз не хотели и не совершали атак": Зеленский заявил, что российские войска не пустили в Киев

США вводят санкции против дочерей Путина, российских банков и запрещают инвестиции

"Пока еще можно" - Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей