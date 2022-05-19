Киевская терроборона осваивает новейшее оружие, чтобы не только остановить врага, а и идти в наступление

Киевская терроборона осваивает новейшее оружие, чтобы не только остановить врага, а и идти в наступление

Пока одни бойцы территориальной обороны помогают на фронте уничтожать орков — другие совершенствуют наступательные действия и овладевают новым оружием, которое Запад направляет Украине.

Мотивация и моральный дух терробороновцев на третий месяц войны зашкаливают, говорится в ТСН.

Несмотря на то, что рашистов из столицы и области украинские воины выбили уже давно — на большинстве полигонов Киевской области терроборона продолжает совершенствовать навыки не только обороняться, но и наступать.

В мирной жизни были ІТ-ншиками, слесарями, водителями или строителями. Девушка с позывным "Рыжая" покинула профессиональный спорт и стала медиком в терробороне, потому что имеет медицинское образование и дома не усидела. «У меня маленькие дети, мы их отвезли в безопасность и все мы здесь», — говорит "Рыжая".

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Не сидел дома и пенсионер Владимир. Через месяц научился стрелять из родных видов оружия и, уверен, будет полезен для победы.

Чтобы ни у кого не было сомнений, что высокоточное оружие доходит не только до регулярной армии, но и до почти всех подразделений теробороны — боец с позывным "Бош" показывает управляемую противотанковую ракету NLAW. Говорит научиться с нее подводить танки можно меньше чем за день. «Зафиксировали цель – дальше ракеты сделает все сама. Если мы с вами поработаем полчаса, я думаю, вы справитесь самостоятельно с этим устройством», — говорит боец.

По информации штаба территориальной обороны из 32 бригад уже 25 воюют на фронте. Остальные учится овладевать западным оружием на местах и ждут приказа – зачищать города от рашистов. «Замысел территориального отряда в этом и заключался, чтобы использовать знания и умения на территориях людей, которые там проживают. Если будет приказ идти под Харьков или Попасную, мы пойдем, мы люди военные», – говорит заместитель командира 137 батальона Валерий Мартышко.

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