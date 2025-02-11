Киевский режиссер и журналист Ярослав Шапочка погиб под Соледаром

По сей день почти два года Ярослав считался пропавшим без вести.

Под Соледаром погиб режиссер, журналист и военнослужащий 207-го батальона терробороны ВСУ Ярослав Шапочка.

Его смерть подтвердила режиссер Алина Хорошилова (Клочко), отметив, что получила это известие от супруги погибшего.

"К сожалению, худшее подтвердилось — Ярослав Шапочка на щите, навечно в небесном карауле. Вечная память и слава Герою", — написала она.

По сей день почти два года Ярослав считался пропавшим без вести.

Ярослав Шапочка – киевлянин, журналист, режиссер и фотограф, активный участник Оранжевой революции и Революции Достоинства. Учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко, после чего получил режиссерское образование.

С первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды киевской бригады территориальной обороны.

У Ярослава остались жена и дочь.

Напомним, в Курской области погиб воин и телеоператор ТСН Руслан Ганущак. С первых дней полномасштабной войны Руслан снимал фронтовые сюжеты, а с началом Харьковского наступления надел военную форму и присоединился к 92-й бригаде.