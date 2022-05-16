Киевский зоопарк приютил более сотни зверей из разных областей и уже открылся для посетителей

Киевский зоопарк открыл свои двери и посетить его сейчас можно с 10 и до 16, это на несколько часов меньше, чем было до полномасштабной войны.

Из-за войны зверинец пополнился новыми жителями — из разных мест спасли и дали приют 141 животному. Сейчас они проходят реабилитацию, а некоторых спасенных – посетители уже могут увидеть, говорится в ТСН.

В зоопарке говорят, что в довоенное время людей приходило в два раза больше. И надеются, что скоро посетителей станет больше. Однако на самом деле и сейчас людей здесь немало. Рады видеть посетителей и сами животные. «Они очень рады были встретиться с посетителями, потому что они тоже унывают, потому что им тоже надоедает, когда они видят одни и те же лица рядом с собой»,- говорят работники.

Боевые действия стали испытанием для животных Киевского зоопарка. Постоянные взрывы изрядно пугали животных. Тяжелее всего, говорят, было 17-летнему слону Хорасу. «Слон первой недели был очень тяжелый, он сидел на антидеприсантах, мы ему добавляли в воду лекарство и у нас было такое круглосуточное дежурство», — рассказывает директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Впоследствии Хорас немного привык, теперь даже имеет новые навыки. «Мы его научили через две минуты заходить в зимнее помещение», — рассказывают работники.

За животными внимательно следила Виктория, жившая в зоопарке полтора месяца, она очень беспокоились за своих любимцев. «Первые дни было – это просто было такое сплошные гупания, поэтому все животные были напуганы», – рассказывает она.

Но боевые действия все же оставили отпечаток на некоторых животных. «Пеликаны подавили свои яйца, есть такое, есть у нас и самка лемура отказалась кормить своего детеныша», – рассказывают работники.

Но его спасли. Малышу, родившуюся 3 марта, именно в разгар боевых действий, дали имя Байрактар. Сейчас он чувствует себя хорошо, очень резвый. И здесь обещают, что посетители смогут увидеть его вместе с семьей уже к осени. Байрактар очень игривый, у него также есть родившийся в то же время брат, хотя возможно это и сестра — представители зоопарка пока не знают пол. Однако имя уже придумали: Джавелин или Джавелина.

Пополнился зоопарк не только лемурами, здесь живут и животные, которых спасли. «Первые дни люди привозили животных, давали там какую-то коробку, на и ехали. Так у нас появились и обезьяны, и черепахи, и попугаи, и какие-то там и змеи. Это или частные были коллекции, часть там была Ясногородка – ферма там», – рассказывает директор зоопарка.

Спасли также и тигрицу Дилалу из частного зоопарка в Харьковской области. Теперь она осваивается в Киевском зоопарке. Другие спасенные пока проходят реабилитацию и сидят на карантине, однако скоро обещают в зверинце, посетители смогут увидеть всех.

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