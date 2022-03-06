Киевское метро и наземный транспорт работают в режиме перевозок

График работы может оперативно изменяться по необходимости.
Киевский метрополитен в столице работает в режиме перевозок, ориентировочный интервал движения 40 минут.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в воскресенье, 6 марта.
Так, движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет".
По синей линии поезда курсируют по ст. "Героев Днепра" – ст. "Теремки". Без остановки на станциях:
- "Майдан Незалежности"
- "Площадь Льва Толстого".
Зеленая линия работает от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях:
- "Дворец спорта",
- "Кловская",
- "Золотые ворота"
Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".
Примерный интервал движения 40 минут.
"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости. Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие ", — говорится в сообщении.
О том, как Киев готовится к новому дню сопротивления – в нашем материале.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.