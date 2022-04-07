Киевскую, Черниговскую и Сумскую области освободили от оккупантов – Шмыгаль

Впрочем, враг продолжает наносить ракетные удары по всей Украине.

Украинские защитники выбили российских оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видеообращении.

"Великий народ Украины. Мы с уверенностью можем сказать, что очередной этап нашей освободительной войны завершился победой Украины. Планы врага сломаны. Российские террористические войска выбиты из Киевской, Черниговской и Сумской областей", — сообщил Шмыгаль.

Впрочем, война продолжается. Враг продолжает наносить ракетные удары по всем Украине. Кроме этого военные РФ не оставляют попытки захватить Восток и Юг.

"Война далека от своего завершения. Враг не оставляет попыток захватить наши земли на Востоке и на Юге. Продолжает наносить ракетные удары по всей стране. Поэтому сейчас наша задача – это с двойными силами стать все вместе к работе, чтобы продолжать давать отпор агрессору", – добавил Шмыгаль.

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 7 апреля 2022 года

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