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Киевскую область охватила воздушная тревога — что летит
Украинцев призывают находиться в укрытиях из-за продвижения «Шахедов».
В Киевской области есть угроза ударов враждебных БПЛА.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Число вражеских «Шахедов» в воздушном пространстве увеличивается. По состоянию на 23:43 БПЛА уже около 110.
«БпЛА продолжают двигать на Киевщину», — сообщают и Воздушные Силы ВС Украины.
Напомним, враг 5 июня нанес удары по Черниговской области, Харькову, Сумщине, Донбасу, Никополю, общинам Запорожья, Херсонщине.
В результате удара БпЛА по Прилукам Черниговской области погибла целая семья спасателя.