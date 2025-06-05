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Дата публикации
Категория
Война
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Киевскую область охватила воздушная тревога — что летит

Украинцев призывают находиться в укрытиях из-за продвижения «Шахедов».

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Киевскую область охватила воздушная тревога — что летит

Раздается воздушная тревога / © ТСН

В Киевской области есть угроза ударов враждебных БПЛА.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Число вражеских «Шахедов» в воздушном пространстве увеличивается. По состоянию на 23:43 БПЛА уже около 110.

«БпЛА продолжают двигать на Киевщину», — сообщают и Воздушные Силы ВС Украины.

Напомним, враг 5 июня нанес удары по Черниговской области, Харькову, Сумщине, Донбасу, Никополю, общинам Запорожья, Херсонщине.

В результате удара БпЛА по Прилукам Черниговской области погибла целая семья спасателя.

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