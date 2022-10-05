Киевскую область россияне атаковали дронами-камикадзе: в Белой церкви сообщают о взрывах

В результате атаки дронов-камикадзе в Белой Церкви возникли пожары на объектах инфраструктуры, есть один пострадавший.

В ночь на 5 октября в Киевской области во время объявленной в 1.33 воздушной тревоги местные жители в соцсетях сообщили о характерных звуках полета иранских дронов-камикадзе, которые применяют для атак российские оккупанты. Впоследствии в Белой Церкви было слышно по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщают очевидцы.

Впоследствии в Киевской ОВА подтвердили информацию о нескольких взрывах в Белой Церкви.

"По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Поэтому — пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", — говорится в сообщении.

Местные власти сообщили, что на месте работают все экстренные службы.

"Информацию о разрушениях и пострадавших выясняем", – сообщили в Киевской ОВА.

Ранее вечером 4 октября в Одессе и Днепре были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги. Как сообщали Telegram-каналы в небе над Одесской областью, в результате успешной работы были сбиты так называемые "мопеды" – российские дроны иранского производства.

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