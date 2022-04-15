Киевсовет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой: какое теперь название

Такое решение было принято сегодня, 15 апреля.
В Киеве по инициативе мэра переименовали сквер дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Сквер расположен в Голосеевском районе города, на улице Якубовского – на Теремках. Несколько лет назад его отремонтировали.
"Памятный знак так называемой дружбе, стоявший в сквере, был демонтирован в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!" – сказал Виталий Кличко после заседания Киевсовета.
Как отметил Кличко, в столице все еще остаются десятки улиц и объектов с названиями, связанными с Россией. Их переименование – актуально.
"Поэтому мы производим новые названия, которые будут носить улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы уделили время до 9 мая. Проработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", — уточнил он.
Как сообщалось, Ивано-Франковский городской совет принял решение о переименовании 25 улиц в городе, которые были названы в честь культурных, политических и научных деятелей России. В частности, в городе появляются улицы Героев Мариуполя, Героев Киева, Василия Слипака, Пластова и Украинской Победы.