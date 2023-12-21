"Киевстар" возобновил все сервисы после хакерской атаки и заявил о возмещении абонентам

В частности, после атаки компания выделяет 100 миллионов гривен на нужды ВСУ.

Компания " Киевстар " сообщила, что после хакерской атаки возобновила все пострадавшие сервисы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, все сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки, снова доступны пользователям. Специалисты работали 24/7, чтобы как можно быстрее все починить к праздникам, чтобы граждане могли пользоваться мобильной связью.

“Благодарны каждому, кто продолжал поддерживать и верить в нас. Именно поэтому наша команда отменяет следующую плановую плату за тариф для своих пользователей; выделяет 100 000 000 гривен на нужды ВСУ ”, — подчеркнули в “Киевстаре”.

Там также добавили, что тарифная плата не будет взиматься:

у абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой "Домашний Интернет" с 22.12 по 21.01;

у бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;

у пользователей "Домашнего Интернета" и "ВСЕ ВМЕСТЕ2" с 1.01 по 31.01.

Напомним, что представитель Минцифры заверил, что даже в случае взлома "Действия", как это было с "Киевстаром", враг не получит никакой важной информации о пользователях.

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