Украине придется готовиться к войне без прекращения огня – The Guardian

Война на Украине. / © Getty Images

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Украина должна строить свою оборонную и дипломатическую стратегию с учетом новой реальности: Москва не собирается останавливать войну. Несмотря на политические сигналы с Запада и надежду на дипломатические прорывы, особенно администрации Дональда Трампа, на горизонте не видно ни перемирия, ни стабилизации фронта.

Об этом сообщает The Guardian.

В последние месяцы расчет на то, что Запад сможет убедить Путина пойти на прекращение огня, оказался ложным. Вместо этого Россия активизирует новое наступление — в частности, в направлении Великого Бурлука, восточнее Харькова, а также наращивает ракетно-дроновые удары по гражданской инфраструктуре Украины.

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В ночь с 8 июля Россия выпустила рекордное количество беспилотников Shahed – 728 – и 13 ракет. Этому предшествовал массированный обстрел 597 дронами и 26 ракетами в ночь на 6 июля. По оценкам украинских военных, РФ готовится к ударам до тысячи дронов в сутки.

На этом фоне все более очевидной становится потребность в новой концепции ведения войны. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал ее "стратегической нейтрализацией" - то есть длительной оборонной кампанией, цель которой не позволить России продвигаться вглубь территории Украины и парализовать попытки Кремля дестабилизировать ключевые отрасли украинской жизни.

На примере Черного моря эта стратегия уже принесла результат. Украина, не имевшая флота, смогла нанести ощутимый ущерб российскому Черноморскому флоту с помощью морских дронов и фактически открыла зерновой коридор без согласия РФ. Это стало символом так называемого "функционального поражения" противника, о котором говорил британский политик Джеймс Хэппи.

На суше реализация такого плана предполагает наращивание производства FPV-дронов и расширение их дальности до 40-160 км. Это позволит создать милитаризованную зону, в которой российские войска не смогут сосредотачиваться или эффективно действовать. Такой подход может стать альтернативой корейскому сценарию замораживания конфликта, создав "подвижный фронт" в глубоком тылу противника.

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При этом у Киева нет иллюзий по возвращению оккупированных территорий в ближайшей перспективе. Однако, по оценкам, только в июне российская армия теряла до 1100 военных ежедневно, что свидетельствует об эффективности украинской обороны даже в режиме ограниченного ресурса.

Однако стратегическая нейтрализация нуждается в стабильном обеспечении, в частности со стороны США. В настоящее время Пентагон выражает обеспокоенность по поводу уровня собственных запасов ракет Patriot, которых критически не хватает Украине. Снабжение систем было остановлено в конце июня, и только недавно Трамп согласился на символическое пополнение — 10 единиц. Это обостряет проблему эффективного ПВО перед лицом растущей ракетной угрозы.

Ранее обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл опубликовал тревожную колонку с предупреждением о том, что Украина может рухнуть.