Киеву зимой может критически не хватать ракет для Patriot: военный обозреватель назвал необходимое количество

Patriot / © Associated Press

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Украине к началу зимнего сезона необходимо получить значительную партию ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot . В то же время, даже 300 таких ракет не обеспечат полной защиты столицы от российских ударов.

Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников .

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По его оценке, Соединенным Штатам наконец придется обеспечить Украину примерно 300 перехватчиками PAC-3. Ключевым вопросом он называет сроки такого снабжения.

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Мирошников предполагает, что в случае задержки ракеты могут поступить только в декабре-январе уже после начала периода наибольших рисков для украинской энергетики.

Обозреватель также предупредил о возможности повторения в Киеве тяжелой ситуации минувшей зимой, когда из-за российских атак применяли масштабные поочередные отключения электроэнергии, а значительное количество домов оставалось без отопления.

В то же время даже 300 перехватчиков PAC-3, по расчетам Мирошникова, позволят в совокупности перехватить менее 40% баллистических, гиперзвуковых и аэробалистических целей, которые Россия может направить на Киев.

Он выразил надежду, что во время предстоящего зимнего сезона погодные условия будут более благоприятными для Украины и снизят нагрузку на энергосистему.

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Напомним, ранее военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил о том, что Украина не будет производить американские ракеты PAC-3 для Patriot на своей территории , а все слухи в медиапространстве на этот счет не имеют реальной основы. По словам эксперта, даже при передаче американских лицензий, ключевым требованием Вашингтона является развертывание производственных мощностей в Германии, а не в Украине. Главным фактором в этом вопросе является фактор безопасности, ведь украинские предприятия остаются под постоянным прицелом российских аэробалистических ракет.

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