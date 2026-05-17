"Килзона" под Краматорском расширяется: россияне готовятся к новому наступлению

Расширение «килзоны» под Краматорском

Российские оккупанты расширяют «килзону» на фронте. Они пытаются расширить ее также у Краматорска. Вблизи Бахмута враг готовится к новому наступлению.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Россияне расширяют «килзону» возле Краматорска

Несмотря на большие потери живой силы и техники, россияне не останавливаются в своем наступлении на Украину. Однако наступательная сила врага постепенно ослабляется. Россияне теперь ограничиваются локальными штурмами и вынуждены использовать менее эффективные способы и средства атак.

Враг продолжает наступление сразу на нескольких направлениях фронта. Наибольшую опасность фиксируют сейчас возле Краматорска — там враг пытается расширить «килзону» с помощью FPV-дронов.

Вчера, 16 мая, россияне продолжили идти в наступление на нескольких направлениях фронта. В частности, враг сосредоточился на следующих точках:

Сумская область: россияне проводили инфильтрационные миссии недалеко от Сопича.

Харьковская область: россияне продолжили штурмы Купянска и Боровой. Продвижения не зафиксированы.

Донецкая область: россияне пытаются расширить «килзону» почти до Краматорска. Они применяют дроны «Молния» и бьют по тыловым районам. Россияне накапливают технику у Бахмута, вероятно наступление на Константиновском направлении.

ВСУ проводят контратаки и поражают российские командные пункты, несмотря на постоянный огонь. Военные аналитики сообщили, что россияне в очередной раз прибегают к старой тактике: на юге Украины враг лезет по газовым трубам, чтобы прорваться в города.

Силы обороны Юга сообщали, что внутри газовых труб россияне учатся выживать, а также настраивают себе связь.

Следующие удары по РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны определяют цели для дальнейших дальнобойных ударов по территории России. Такие действия являются справедливым ответом на массированные вражеские атаки по украинским городам и селам, которые уносят жизни десятков людей.

Основными мишенями для будущих ударов станут объекты российской нефтяной промышленности, финансирующие войну, предприятия военно-промышленного комплекса государства-агрессора, а также конкретные военные преступники.

Президент подчеркнул, что Украина не оставит без последствий ни одну атаку против своих граждан.

