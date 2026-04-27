"Килл-зона" поглощает тыл: военные предупреждают о новой угрозе на фронте

На фронте расширяется «килзона»

«Килл-зона» на фронте расширяется. Вражеские дроны превращают десятки километров в зону смертельной опасности. Об этом сообщил заместитель командира бригады беспилотных систем «Ахиллес» Олесь Маляревич.

Так называемая «килл-зона» расширилась уже до 10-20 километров вглубь.

На фронте расширяется «килл-зона»: что это значит

По словам Олеся Маляревича, «килл-зона» — это территория, где фактически не могут перемещаться ни техника, ни даже наземные роботизированные комплексы.

Вся опасная зона насыщена минами. Она простреливается большим количеством дронов с обеих сторон.

Военный предупредил, что приближение «килл-зоны» крайне опасно. Это означает, что расстояние 10–20 километров до линии фронта больше не является безопасным для гражданских и военных.

Военные ВСУ вынуждены передвигаться пешком до 20 километров в одну сторону, преодолевая расстояния с провизией и боеприпасами в условиях воздушных атак с неба.

По словам Маляревича, «килл-зона» будет только увеличиваться, а от городов и сел, оказавшихся в этой зоне, может ничего не остаться. Потенциально «килл-зона» может расшириться до 40 км от линии фронта в украинский тыл.

Эта территория может быть полностью заминирована и контролироваться украинскими и вражескими дронами.

