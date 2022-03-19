Ким целый день не выходил на связь: чиновник записал новое видео и объяснил, что произошло

Глава Николаевской ОГА снова на связи.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким, который ежедневно регулярно в течение дня информировал местных жителей о ходе ситуации в регионе, 18 марта не выходил на связь и не записал ни одного видео. Утром, 19 марта, руководитель области опубликовал видеообращение, заявив, что все у него хорошо, он готовится к работе.

Подходящее видео он распространил в Telegram.

Глава Николаевской ОГА рассказал, что отдохнул и решил прогуляться перед работой.

"Доброе утро, мы из Украины. Прогуливаюсь, сейчас приеду на работу... Все хорошо, сейчас будем", – сказал он.

Днем раньше вместо привычного видео Ким просто написал в Telegram: "Все ок, несколько занят".

Как сообщалось, в Николаевской области Вооруженные силы Украины наносят мощные удары российским военным. Украинские военные уверяют, что оккупанты в панике пытаются скрыться. Враг убегает и оставляет свою технику.

Напомним, Виталий Ким стал героем Сети. Чиновник поразил украинцев своими короткими видео, где рассказывает, как регион устойчиво отражает нападения врага.