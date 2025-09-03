Ким Чен ын сделал Путину предложение в Пекине, которое может изменить характер войны

Владимир Путин и Ким Чен Ын / © Associated Press

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готов оказывать Москве "полную поддержку". Такое обещание он дал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Об этом сообщает Politico.

"Если мы можем чем-то помочь России, мы обязательно это сделаем и считаем это братской обязанностью", - сказал Ким. В ответ Путин поблагодарил его и "корейский народ", отметив вклад северокорейских военных.

Пхеньян стал одним из ключевых союзников Кремля в войне против Украины. По данным международных разведок, Северная Корея снабжает России оружием и даже направляет своих военных для участия в боях.

Встреча Кима и Путина прошла в кулуарах парада в Пекине, посвященного 80-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне. Мероприятие организовал глава КНР Си Цзиньпин, пригласив 26 мировых лидеров. Символическим моментом стало появление Си, Путина и Кима вместе на трибуне — впервые трех диктаторов увидели бок о бок на международном саммите.

В США это событие вызвало реакцию Дональда Трампа. На своей платформе Truth Social он заявил о "заговоре Пекина, Москвы и Пхеньяна против Америки" и напомнил, что во Второй мировой войне тысячи американцев погибли, воюя на стороне Китая.

В своем выступлении Си Цзиньпин не назвал США напрямую, но подчеркнул: "Китайский народ не боится насилия, он самостоятелен и силен".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Инна за участие солдат КНДР в боевых действиях в Украине.