Ким Чен Ын отдаст РФ артсистемы, которые готовил для войны с Сеулом: детали от The Telegraph

В ближайшее время Северная Корея планирует передать агрессорке России более 100 артиллерийских систем Koksan для применения на фронте. Это вооружение создавалось для уничтожения войск Южной Кореи и Сеула в случае военного конфликта.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова.

Отмечается, что Пхеньян готовится удвоить количество артсистем, которые еще раньше были переброшены в пограничную Курщину. Новые поставки ожидаются на фоне сообщений о перегруппировке северокорейских войск, выведенных с линии фронта для восстановления. Впрочем, в скором времени предполагается развертывание дополнительных сил.

170-мм гаубицы M1989 Koksan, одна из самых дальнобойных артиллерийских систем в мире, известные как "пушки чучхэ", были разработаны для обстрела столицы Южной Кореи в случае военного конфликта.

Издание пишет, что, по словам Буданова, за последние три месяца диктатор КНДР Ким Чен Ын передал РФ по меньшей мере 120 артсистем M1989 Koksan, а также 120 реактивных систем залпового огня M1991.

В разговоре с изданием The Warzone главный украинский разведчик отметил, что Пхеньян готовит новую партию техники, которая, по данным аналитиков, уже находится в пути. Также, сообщил он, что северокорейские инструкторы учат российских военных работать с этим оружием, уже используемым в боевых условиях.

Заметим, что в конце декабря 2025 года была зафиксирована перевозка поездом не менее десяти гаубиц M1989 Koksan в Россию. Вероятно, к 7 января они прибыли в Курскую область, где они были замечены на поле боя. На одном из видео северокорейский солдат назвал артиллерийскую систему "подарком" от Кима для своих военных за границей. Северная Корея владеет значительными запасами артиллерии и боеприпасов, которые скапливались для вероятного конфликта с Южной Кореей.

Напомним, Северная Корея снова отправит своих военных в РФ. Эти солдаты КНДР будут участвовать в боевых действиях против ВСУ на войне.

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