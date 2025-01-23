Ким Чен Ын передаст РФ новую партию баллистических ракет: Буданов рассказал детали

В 2024 году Пхеньян передал Москве 148 ракет малой дальности KN-23.

Северная Корея В этом году отправит агрессорке России еще 150 баллистических ракет малой дальности. Вероятно, русская армия получит еще и северокорейские гаубицы.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

По его словам, ожидается, что Пхеньян направит Москве еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23. К слову, в прошлом году РФ получила 148 таких ракет. Армия РФ запускает северокорейские ракеты по Украине из Курской и Брянской областей РФ.

За последние три месяца КНДР предоставила России около 120 единиц 170-мм самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" и 120 240-мм реактивных систем залпового огня М-1991. Глава ГУР подчеркнул, что, вероятно, в будущем КНДР пришлет России еще по крайней мере столько же.

"У них много таких систем", – говорит главный украинский разведчик.

По словам Буданова, большинство этого оружия используется либо против украинских войск, либо для обучения в России.

"170-миллиметровое оружие обладает мощным боекомплектом и хорошей способностью. 240-мм РСЗО похожи на любые другие тяжелые системы. Они создают больше проблем на передовой", — пояснил он.

Напомним, по информации аналитиков Института изучения войны, КНДР готовится перебросить в РФ дополнительные войска. Ожидается, что дополнительные силы прибудут в Россию к середине марта, что позволит компенсировать потери и поддержать интенсивность пехотных атак.

Заметим, что западные чиновники заявляют о больших потерях Северной Кореи на войне в России. В частности, погибли около 1000 солдат КНДР.

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