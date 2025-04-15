Ким Чен Ын предоставил Путину почти 16 тыс. контейнеров с боеприпасами: детали Newsweek

Владимир Путин и Ким Чен Ин. / © Associated Press

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В течение 18 месяцев Северная Корея отправила агрессору России более 15 800 контейнеров с боеприпасами. Да, Пхеньян стал критически важным поставщиком для Кремля в его войне.

Об этом сообщает Newsweek, анализируя спутниковые снимки.

Таким образом, аналитики идентифицировали по меньшей мере 64 поставки из Северной Кореи в Россию с августа 2023-го по март 2025-го.

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С помощью этих поставок российская армия получила примерно от 4,2 до 5,8 млн боеприпасов. В транспортировке северокорейских боеприпасов участвовали четыре грузовых судна под российским флагом: "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".

"Северокорейский поток боеприпасов позволяет России сохранять наступательный импульс. Он подрывает эффективность западной военной помощи Украине", - говорится в отчете.

Аналитики считают, если оставить этот поток оружия без внимания, он может еще больше склонить ситуацию на поле боя в пользу оккупантов и ускорить более широкие риски безопасности как в Европе, так и в Восточной Азии.

Как сообщалось, в России северокорейского диктатора Ким Чен Ина наградили медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".