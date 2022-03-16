Ким о ситуации в Николаевской области: продолжаются бои в полях, мы планируем нападать

Ким о ситуации в Николаевской области: продолжаются бои в полях, мы планируем нападать

Оккупанты не могут атаковать регион.

Бои за Николаев идут с первого дня полномасштабной войны. Из-за неспособности взять Николаев на земле, его регулярно обстреливают с неба — из "Смерчей" и "Градов". По данным местных властей, в области погибли около 40 гражданских.

Глава ОВА Виталий Ким рассказал "Суспільне", насколько далеко российские войска от Николаева.

“Сейчас продолжаются бои в полях, скажем так, под городом. Для того чтобы атаковать, так или иначе им нужно перегруппироваться, подготовиться, отдохнуть. Пока они не могут напасть на нас. Во всяком случае, мы готовы. Надо различать силы, брошенные на защиту Николаева, и атакующих. Мы работаем и над защитой, и над атакующими действиями”, — сказал он.

По его словам, пока нет плановой эвакуации из Николаева.

"Мы продумали транспорт и логистику на случай такой необходимости. Но сейчас мы планируем нападать. И думаем, как нам поставлять продукты, лекарства в села, которые удалось освободить. То есть, мы вывозим вперед, а не назад”, — добавил он.

Ранее стало известно, что в Николаевской области защитники Украины уничтожили вражескую артиллерию, а также обзавелись новым трофейным вооружением.

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