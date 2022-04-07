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Ким о ситуации в области: враг в 40-50 км от Николаева, может применять "Грады" и "Калибры"

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Ким о ситуации в области: враг в 40-50 км от Николаева, может применять "Грады" и "Калибры"

Associated Press

Ким опроверг фейк о якобы взятии Николаева в окружение.

Оккупационные войска Российской Федерации находятся на расстоянии 40-50 километров от Николаева, поэтому враг имеет возможность обстреливать город из ракетных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, на 7 апреля угроза обстрела остается.

"Они могут этими системами, "Градами", обстреливать нашу область и город тоже. Спокойно более-менее себя не может чувствовать никто, поскольку они используют системы "Калибр", работающие по всей территории Украины. Поэтому нигде в области не спокойно", – рассказал Виталий Ким.

Кроме того, Ким опроверг фейк о якобы взятии Николаева в окружение. "Очень много может быть целей. Возможно, они проверяют, как эти фейки действуют, положение вещей и напряжение в городе, может они хотят прикрыть еще свои действия. Очень много этого. Проверяют реакцию людей на любой вброс информации".

Как сообщалось, в Николаеве российские кафиры разбомбили железнодорожный вокзал. Мэр Александр Сенкевич говорит, что сейчас железнодорожный вокзал Николаева не работает, поскольку он существенно пострадал во время обстрелов оккупантов.

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