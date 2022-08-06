Ким оценил угрозу захвата Николаева в ближайшее время

Несмотря на ежедневные обстрелы Николаева, российская армия не сможет наступать на Николаев в ближайшее время.

Линия фронта на юге растянута. Ситуация там напряженная, но контролируемая. Российские войска не могут активно продвинуться в регионе из-за успешных контратак ВСУ на Южнобужском направлении.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в интервью "Главкому".

По его словам, если захватчики будут продвигаться по 200 метров или километр в день, то им понадобится минимум месяц, чтобы продвинуться на 30 км.

"Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально. К тому же в первую очередь россияне будут пытаться выйти на административную границу Херсонщины, чтобы зафиксировать хоть какую-то "победу". Потому что разумно перед тем как делать следующие шаги, завершить хоть что-нибудь", — отмечает Ким.

В настоящее время город находится под надежной защитой украинских военных. Кроме того, существенным успехам оккупантов мешают меткие удары по западному вооружению по складам боеприпасов и пунктам управления.

Как сообщалось, в Николаеве вводится долгий комендантский час. Он продлится с 23 часов вечера 5 августа до 5 утра 8 августа. Районы города будут отрабатываться в частности по коллаборантам.

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