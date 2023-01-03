Ким призвал жителей области срочно уменьшить использование электроэнергии: "Превышаем лимиты потребления"

Если Николаевщина сейчас дружно начнет экономить, то область обойдется без отключений света.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области уменьшить потребление электроэнергии, чтобы предотвратить отключение света.

Об этом глава ОВА написал в телеграмм-канале.

Также читайте У украинцев будет Интернет во время отключений света – Минцифры

"Превышаем лимиты потребления. Если прямо сейчас не начнем экономить, будут введены очереди на отключение с 18:00. Если все дружно снизим потребление до 18:00, возможно, отключений не будет ", — призвал Ким.

Отключение света в Украине: последние новости

После новогодних праздников в Украине возвращают графики отключений света, которые вводятся из-за ракетных атак россиян по энергетической инфраструктуре. Как сообщила энергетическая компания "Укрэнерго", с 14:00 начали планово выключать свет, поскольку вечером ожидается постепенный рост потребления.

Впрочем, в Хмельницкой ОВА предупредили о внеплановых отключениях света в нескольких общинах области.

Тем временем в Киевской области вводятся новые графики отключения света. Теперь потребителей делят на три категории. В графике это будет белый, серый и светло-серый цвета.

Киевская "елка несокрушимости" в топ-5 лучших елок в мире от BBC

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.