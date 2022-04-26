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Ким прокомментировал возможность проведения "референдума" в Николаевской области

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Ким прокомментировал возможность проведения "референдума" в Николаевской области

Виталий Ким

Виталий Ким прокомментировал вероятность того, что оккупанты могут попытаться провести псевдореферендум в Николаевской области.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, комментируя подготовку фейкового референдума в Херсонской области, опровергает возможность его проведения в Николаевской области.

Об этом он сказал в интервью радио НВ.

"Они готовят референдум в Херсонской области. В Николаевской области очень мало (у оккупантов территорий — Ред.), "референдум" чего? Насколько я знаю, они собираются его отменить, потому что очень большое сопротивление на территории Херсона, Херсонской области насчет этого "референдума". Очень много людей против, выходят на улицы. Также президент (Владимир Зеленский. — Ред.) говорил: "Если вы проведете какой-то там референдум, мы выходим из переговоров, ничего не будет". И люди поддержали это и протестуют", – высказался Ким.

Напомним, оккупанты в Херсоне готовят "референдум". Арестович назвал его дату.

Ранее Владимир Зеленский обратился к южанам Украины и заверил, что "никакие "ХНР" не пройдут".

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