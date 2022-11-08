Ким прокомментировал заявления гауляйтера Стремоусова о "наступлении России на Николаев"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал заявление гауляйтера Кирилла Стремоусова, что якобы российские оккупанты готовятся к наступлению на Николаев. Он назвал это "словесным поносом".

Об этом глава Николаевской ОВА сказал во время брифинга.

"Мне попадалось на глаза, что он говорит. У него обычно "словесный понос". Я не воспринимаю, что он говорит. Потому что он говорит все, что ему придет в голову. Это конечно, что не так. "Затишье перед бурей" — это он о себе говорит", — сказал Виталий Ким.

Ситуация в Николаевской области

Российские оккупанты еще в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины хотели захватить Николаев, однако украинские защитники не допустили прорыва захватчиков. И все же часть Николаевщины до сих пор под российской оккупацией, а областной центр регулярно обстреливают российские террористы, убивая украинцев и уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что сообщение о том, что из региона якобы планируют проводить эвакуацию населения – это фейк российских оккупантов.

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