Ким просит жителей Николаева быть осторожными: "Оккупанты хотят много жертв"

Виталий Ким также сказал, что в Николаев едет подкрепление.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, после ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, призвал жителей Николаева и области быть осторожными.

Он отметил, что оккупанты целенаправленно обстреливают мирное население.

Об этом он сообщил сегодня, 8 апреля, в видеообращении.

"Они обстреляли ж/д вокзал, разрушили колеи, которые для эвакуации используются. Они хотят много жертв среди мирного населения. Не позволяют эвакуироваться. Поэтому обращаюсь ко всем нашим, пожалуйста, не создавайте толпу, не надо. Уже понятно, что они специально стреляют по мирному населению. Они хотят много жертв. Редкие уроды", — сказал он.

Ким также сообщил, что в Николаевскую область уже едет подкрепление.

Напомним, сегодня, 8 апреля, на железнодорожном вокзале в Краматорске, где находились почти четыре тысячи мирных жителей, Россия нанесла ракетные удары. В результате обстрелов погибли, по последним данным, по меньшей мере 39 человек.

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