Ким рассказал, будут ли в Николаевской области проводить обязательную эвакуацию

Впрочем, в Николаевской области, ежедневно подверженной атакам государства-террориста, пока не планируют осуществлять обязательную эвакуацию людей.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНИАН.

"Я должен быть прагматичным: количество погибших за весь период войны, с 24 февраля, — 400 человек... Это достаточно умеренная цифра в отношении других регионов или горячих точек. Сейчас мы не планируем принудительной эвакуации", — отметил Ким.

Как сообщалось, перед началом следующего отопительного сезона государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области. Придется эвакуировать как минимум 200-220 тысяч местных жителей. Впрочем, у людей будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

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