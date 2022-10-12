Ким рассказал, как продвигается контрнаступление на юге: цель – освободить все

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что украинские войска на юге наступают спокойно, но уверенно. Главная цель контрнаступления – освободить все населенные пункты юга.

Об этом глава Николаевской области рассказал в интервью Униан.

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"Двигаемся спокойно, потому что мы экономим наших солдат, боремся за каждую жизнь и не бросаем в лоб. Поэтому военным приходится работать более аккуратно. Крымский мост, как говорят военные аналитики, усложнил логистику через полуостров. Это по-любому будет влиять, но через определенный промежуток времени. На данный момент огневой контроль Антоновского и Каховского мостов влиял на то, что у российских кафиров есть проблемы с логистикой", — отметил он.

Ким выразил надежду, что чрезвычайная ситуация с Крымским городом серьезно повлияет на планы оккупантов. По его словам, россияне теперь понимают, что он может окончательно свалиться.

Он добавил, что деоккупация Херсона поможет уволить людей, которые семь месяцев находятся в оккупации. А также оттащить линию фронта от Николаева.

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"Как минимум, мы освободим наших людей, которые семь месяцев находятся в оккупации. Второе — это расстояние до линии фронта. Днепр очень сложно форсировать, поэтому это будет хорошая точка. Россияне уже готовятся защищаться за Днепром. В Херсоне мы не собираемся останавливаться. военных стоят задачи уволить все", — сказал он.

Деоккупация Херсонщины

ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. Ситуация под контролем украинских защитников. С начала октября они деоккупировали 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", Вооруженные силы Украины освободили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

Украинские военные постоянно уничтожают военные объекты кафиров. Из-за этого захватчики построили две понтонные переправы через реку Ингулец. Однако ВСУ держат эти понтоны под огневым контролем.

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