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Ким рассказал, как продвигается контрнаступление на юге: цель – освободить все

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Ким рассказал, как продвигается контрнаступление на юге: цель – освободить все

Фото: Associated Press

По замечанию Кима, увольнение Херсона позволит оттянуть линию фронта от Николаева.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что украинские войска на юге наступают спокойно, но уверенно. Главная цель контрнаступления – освободить все населенные пункты юга.

Об этом глава Николаевской области рассказал в интервью Униан.

"Двигаемся спокойно, потому что мы экономим наших солдат, боремся за каждую жизнь и не бросаем в лоб. Поэтому военным приходится работать более аккуратно. Крымский мост, как говорят военные аналитики, усложнил логистику через полуостров. Это по-любому будет влиять, но через определенный промежуток времени. На данный момент огневой контроль Антоновского и Каховского мостов влиял на то, что у российских кафиров есть проблемы с логистикой", — отметил он.

Ким выразил надежду, что чрезвычайная ситуация с Крымским городом серьезно повлияет на планы оккупантов. По его словам, россияне теперь понимают, что он может окончательно свалиться.

Он добавил, что деоккупация Херсона поможет уволить людей, которые семь месяцев находятся в оккупации. А также оттащить линию фронта от Николаева.

"Как минимум, мы освободим наших людей, которые семь месяцев находятся в оккупации. Второе — это расстояние до линии фронта. Днепр очень сложно форсировать, поэтому это будет хорошая точка. Россияне уже готовятся защищаться за Днепром. В Херсоне мы не собираемся останавливаться. военных стоят задачи уволить все", — сказал он.

Деоккупация Херсонщины

ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. Ситуация под контролем украинских защитников. С начала октября они деоккупировали 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", Вооруженные силы Украины освободили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

Украинские военные постоянно уничтожают военные объекты кафиров. Из-за этого захватчики построили две понтонные переправы через реку Ингулец. Однако ВСУ держат эти понтоны под огневым контролем.

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