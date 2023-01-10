Ким рассказал, как удается первым узнавать о запусках Россией ракет

Глава Николаевской ОВА рассказал, откуда берет информацию о взлете российских истребителей и пусках ракет по Украине.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь идет о смеси нескольких факторов: логики, интуиции и источников информации.

"Есть разные источники, свидетельствующие о повышенной вероятности удара. И когда это все начинает работать вместе, вероятность, что будет ракетный удар велика. На данный момент информации о том, что подготовлен ракетный удар, у меня нет, и о том, что есть взлет, тоже нет. Но думаю, что они это будут делать. Потому что это нелогично восемь раз ударить, а в девятый перестать. Хотя я на это надеюсь", — сказал Ким.

Глава ОВА говорит, что Россия будет готовить новый массированный ракетный удар по Украине. Впрочем, точной информации о подготовке атаки в ближайшее время нет.

Напомним, Ким рассказал детали атаки на Очаков. По его словам, оккупанты дорогими ракетами ударили по могильнику со старыми минами.

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