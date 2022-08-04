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Ким рассказал, могут ли российские оккупанты окружить Николаев

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Ким рассказал, могут ли российские оккупанты окружить Николаев

Виталий Ким / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Россияне не смогут окружить Николаев с севера.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что пока угрозы окружения Николаева нет.

Об этом глава Николаевской ОВА сказал в эфире телемарафона.

Виталия Кима спросили, существует ли угроза окружения Николаева со стороны Кривого Рога и Вознесенска.

"Нет, не существует", — подчеркнул Виталий Ким.

Напомним, в Николаевской области будут платить по $100 сознательным гражданам, которые будут сообщать о российских корректировщиках ракетных обстрелов.

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