Ким рассказал о результатах комендантского часа в Николаеве (видео)

Глава ОВА отметил, что в городе и дальше будут проводить длительный комендантский час для выявления предателей и коллаборантов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отчитался о результатах комендантского часа в Николаеве, который длился все выходные.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона в слоте "1+1".

"Поймали 5 человек, которые были в розыске. Накрыли цех с оборудованием по регистрации фейковых аккаунтов. Разобрались еще с одной группой, которая теперь не будет нам ничего наводить. Мы и дальше будем проводить такие мероприятия для выявления предателей и коллаборантов", — отметил он.

По его словам, военные и полиция отрабатывали адреса и места возможного пребывания наводчиков. Город был разделен на 50 секторов, работало 200 поисковых групп.

По результатам проверки города было открыто 21 производство.

Ким подчеркнул, что в будущем подобные мероприятия планируют отрабатывать по секторам, чтобы не закрывать весь Николаев.

Напомним, в Николаеве ввели длинный комендантский час – на два выходных дня. Она продолжалась с 23 часов вечера 5 августа до 5 утра 8 августа.

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