Ким рассказал о тех, кого Россия отправила воевать в Николаевскую область

Ким рассказал о тех, кого Россия отправила воевать в Николаевскую область

По словам Кима, россияне в большинстве своем сидят, пока им платят деньги и никто не убивает.

В каждой области имеется своя специфика. Например, в Луганской, Донецкой области есть кадыровцы в частности.

Виталий Ким, глава Николаевской военной администрации, в интервью Радио НВ рассказал, кого Россия отправила воевать на это направление.

"Воюют кадровые военные, умеющие воевать. Для массовки у них сидят в каждой точке по 300-500 человек из ОРДЛО, которые не понимают, что делать. Их даже в некоторые деревни не заводят — в окопе держат, а когда надо, дают что-то, говорят: "Иди туда, как мясо". Есть российские срочники, которые мечтают вернуться к мамке назад или из-за ранения, или из-за чего-то еще", — отметил Ким.

Также он добавил, что основная масса россиян "сидит, пока деньги платят и никто не убивает".

"Они не хотят нападать и куда-то идти. Стало меньше на несколько генералов: они собрались в кучу и туда наши ВСУ прислали пару ракет очень удачно. Поэтому сейчас и непонятно, с кем мы воюем, потому что у них там контроль немного изменился или потерялся", – сообщил глава Николаевской военной администрации.

Напомним, Зеленский о жизни во временно оккупированных россиянами районах.

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